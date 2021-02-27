В Перми с 1 марта из-за ремонта трамвайных путей продлят маршрут автобуса №68

Как сообщается на сайте городской администрации Перми, с 1 марта часть автобусов №68 будут следовать от Перми II до площади Восстания, а не до микрорайона Садовый, как это было прежде. Такое решение принято временно из-за ремонта трамвайных путей на улице Уральской. Таким образом городские власти хотят компенсировать отсутствие трамвая №4, который следовал до Висима.

Департамент транспорта администрации Перми: "В будние дни по обновленному маршруту будут следовать рейсы, отправляющиеся в 6.00, 6.50, 15.29 и 16.16 от станции «Пермь-2». В обратном направлении автобусы начнут следовать в 6.44, 7.42, 16.10 и 17.00. В сторону железнодорожного вокзала автобусы пойдут по ул. Славянова, ул. Лифанова ул. Якова Свердлова, ул. Уральской, Северной дамбе, ул. Парковой, ул. Екатерининской, Комсомольскому проспекту, ул. Ленина и через площадь Гайдара. В обратную сторону после пересечения Северной дамбы автобусы поедут прямо, не сворачивая на ул. Крупской к площади Дружбы".