Дело о сносе гаражей в Разгуляе: краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского и директора ООО «МонтажСтрой-Урал» Сергея Жигунова. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, а директор коммерческой организации в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.
Напомним, на территории в микрорайоне Разгуляй, где располагались гаражи, планировалось построить новую сцену оперного театра. Весной 2019 года на участок завезли строительную технику, поставили забор и начали сносить гаражи, при том, что у владельцев были все документы на собственность. Городские чиновники уверяли, что в своем решении они руководствовались схемой, на которой 184 бокса были якобы неправильно оформлены. В октябре 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц краевого УКСА, которые допустили халатность при сносе гаражей. По словам владельцев строений, Управление капитального строительства Пермского края пообещало решить вопрос с выплатами компенсаций в первом квартале 2020 года. Позже в уголовном деле появились фигуранты - Дмитрий Левинский и Сергей Жигунов.
"По версии органов следствия в 2019 году Дмитрий Левинский, превышая свои должностные полномочия, незаконно дал ООО «МонтажСтрой-Урал» указание о сносе гаражей, расположенных на территории м/р Разгуляй краевого центра, принадлежащих местным жителям. В свою очередь директор указанного общества заключил заведомо незаконный договор субподряда, и как лично, так через подчинённых давал указания о сносе объектов", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Незаконными действиями указанных лиц причинён имущественный ущерб 141 гражданину на сумму не менее 5 млн. рублей, 117 гаражей уничтожены, 24 повреждены. После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.
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