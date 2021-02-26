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На участке Комсомольского проспекта ограничено движение транспорта
С 26 февраля в Перми ограничено движение на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Луначарского. Ограничения продлятся до 1 марта включительно. Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, необходимость ограничения движения транспорта связана с выполнением работ по устройству дождевой канализации.
По улице Луначарского временно закрыта средняя полоса на пересечении с Комсомольским проспектом. На Комсомольском проспекте – крайняя левая полоса по чётной стороне Комсомольского проспекта при направлении движения в сторону ЦУМа. Там движение транспорта не осуществляется.
Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования
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Завод-производитель газоаналитического оборудования ООО «ЭМИ-Прибор» (IGM)
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