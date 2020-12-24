В Перми открываются новогодние ярмарки
Новогодние ярмарки открываются в Ленинском и Индустриальном районах Перми по адресам: улица Борчанинова, 13 и шоссе Космонавтов, 114 . Посетителей ждут с 12-ти до 20:00. На ярмарках представлены мясные деликатесы, молочная продукция, кондитерские изделия, товары ручной работы, новогодние сувениры и подарки.
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