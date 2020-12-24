За подарками: завод Шпагина приглашает на большую рождественскую ярмарку

В Перми на заводе им. Шпагина с 25 по 27 декабря состоится самая крупная рождественская ярмарка, посвященная европейскому рынку еды и фестивалю подарков.

Участие в ярмарке примут более 40 местных товаропроизводителей, участвующих в проекте «Покупай пермское». По словам организаторов, гости ярмарки смогут окунуться в атмосферу праздничных европейских улочек, купить новогодние подарки, попробовать блюда разных народов на Рынке еды, послушать музыкальные выступления и получить море ярких эмоций.

С 24 по 30 декабря 2020 жители Перми и края смогут принять участие в предновогодних ярмарках, которые пройдут на нескольких площадках города:

- ул. Борчанинова, 13 (супермаркет «Семья») - с 24 по 26 декабря

- ш. Космонавтов, 114 (ост. Гознак) - с 24 по 26 декабря

- ул. Мира, 39 (ДК им. Гагарина) – с 28 по 30 декабря

Режим работы ярмарок: ежедневно с 12.00 до 20.00.