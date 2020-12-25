Продвижение сайта по ремонту квартир и способы привлечения клиентов

Можно построить успешный бизнес по ремонту квартир, если создать собственный сайт и продвигать его в сети. При этом важно уделить внимание юзабилити веб-ресурса: должна быть логичная структура, удобное меню, полная информация об услугах, цены, виджеты для быстрой связи. Также сайт должен корректно отображаться на разных устройствах и быстро загружаться. Если всё это есть, тогда можно приступать к привлечению клиентов. Далее расскажем, как это сделать.

5 способов привлечения клиентов

Есть много способов раскрутки ремонтных компаний, назовём самые эффективные:

Поисковая оптимизация. Когда ресурс окажется на первой странице выдачи, он сможет получать хороший трафик из поисковой системы. К этому стремятся сотни других строительных и ремонтных организаций, поэтому за место придётся «побороться». Специалисты Smenik Agency https://smenik-agency.ru/prodvizhenie-sayta-remonta-kvartir/ давно занимаются раскруткой сайтов и рассказывают, что конкуренция на рынке ремонта квартир высокая. Чтобы выиграть её, нужна грамотная стратегия продвижения. Важно не только собрать широкое семантическое ядро, разбить ключи на кластеры и распределить по веб-страницам, необходимо также улучшать поведенческие факторы, работать с контентом, плавно наращивать ссылочную массу. Всё это трудозатратно и долго, зато результат будет устойчивым: вы получите ощутимый прирост клиентов на длительный срок. Контекстная реклама в Яндекс или Google. Позволяет быстро увеличить трафик на сайте. Рекламные объявления показываются заинтересованным пользователям, которые ищут услуги по ремонту или заходят на тематические сайты. То есть вы получаете «горячую» аудиторию. На ведение контекстной рекламы потребуется бюджет, деньги списываются за каждый клик. Чтобы оптимизировать расходы, тестируйте разные варианты объявлений, экспериментируйте с настройками, отслеживая результаты в Яндекс.Метрике или Google Analytics. Youtube-канал или социальные сети. Заведите блог или группу со ссылкой на сайт. Периодически публикуйте видео и фото готовых проектов. Рассказывайте о нюансах работы, например, какой вид обоев лучше использовать для отделки кухни или как проверить качество работы мастера. Контент такой тематики подчеркнёт ваш профессионализм, вызовет доверие людей к фирме. Агрегаторы ремонтных услуг. Есть биржи, которые выступают в качестве посредников между заказчиками и исполнителями. Самые крупные из них – это Profi.ru, MyHome.ru, «Ремонтник.ру», «СтройБиржа.рф», «ДелаемКакДолжно.ру». Зарегистрировавшись на одной или нескольких сразу, вы тоже сможете привлекать клиентов. Чтобы добиться успеха, необходимо развивать профиль, получать хорошие отзывы, повышать рейтинг. Avito. Эту крупную площадку посещают тысячи потенциальных клиентов, поэтому игнорировать её не стоит. Тем более, что сервис часто попадает в результаты выдачи, в том числе по запросу о ремонте. Разместите объявление в разделе «услуги», опубликуйте качественные фотографии работ, придумайте привлекательный заголовок, напишите полную информацию, указав преимущества компании.

Поисковая оптимизация и контекстная реклама – основные способы продвижения ремонта квартир в интернете, а соцсети, Avito и биржи – дополнительные. Используйте всё это в комплексе, и вы получите хороший результат!