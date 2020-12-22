ПУШи и реклама на Zel.biz

Современный формат, надежность и выгода – это все черты сервиса Zel.biz. Он представляет собой функциональную ПУШ-рекламную сеть. А эффективная пуш партнерка поспособствует более эффективному продвижению в этой сети ваших предложений.

За последнее время push сеть Zel.biz стала одним из лидеров среди подобных образований. Это, фактически, информационное пространство нового формата. Его активно могут использовать веб-мастера и рекламодатели, начинающие пользователи и «продвинутые» специалисты.

Основные возможности на Zel.biz

Zel.biz – это не просто рекламная сеть push уведомлений. Это сервис, который предлагает своим пользователям (рекламодателям и веб-специалистам) современные гибкие инструменты для запуска рекламного продукта и заработков. Он относительно прост и надежен в использовании.

Сеть Zel.biz обладает целым рядом достоинств:

- весь инструментарий сосредоточен на одном сайте (нет необходимости в дополнительных сервисах или модулях);

- уведомления отправляются только тем, для кого они актуальны (сервис сам производит сегментирование ЦА по многим параметрам, отсекая все лишнее);

- Zel.biz предоставляет готовые лендинги для быстрого сбора подписок;

- и рекламодатели, и веб-разработчики получают одинаково комфортные условия для деятельности;

- на сервисе ведется исчерпывающая статистика (с использованием UTM-меток);

- настройка ПУШ-уведомлений очень эффективна благодаря гибкой системе автоматизации и кастомизации рассылок;

- каждый участник получает своего персонального менеджера для консультации и помощи по любым рабочим моментам.

Зарабатывайте безопасно

Немаловажным моментом работы в рекламных сетях является монетизация пушей. Она представляет собой всю совокупность способов заработка пользователя на своем сайте. Например, если на вашем сайте размещена чья-то реклама или публикуются чьи-то статьи и комментарии.

Сам процесс запуска рекламы на Zel.biz максимально упрощен. Вам следует сделать лишь следующие шаги:

- зарегистрироваться на сайте;

- получить код для сбора подписок;

- интегрировать его на своем ресурсе;

- установить модуль подписок;

- при необходимости система предоставит вам готовую базу подписчиков (целевую аудиторию);

- воспользоваться советами персональных менеджеров (в случае каких-либо затруднений).

А далее вы начинаете зарабатывать. Предлагаемый сервис – это одна из немногих на сегодня сетей ПУШ-рекламы, которые обладают за последний год положительной динамикой трафика. Присоединяясь к лидеру, вы сами получаете хороший толчок вперед, к достижению успеха. Воспользуйтесь предоставляемым шансом сотрудничества с Zel.biz. и он вас не подведет.