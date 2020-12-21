В Перми изменился маршрут автобусов №4 и №30

Светящиеся объекты украсили улицу Ленина, «Тихий» Компрос, площадь у Дворца культуры им. Калинина, сад им. Миндовского. В планах – монтаж светового фонтана на площади перед Театром-Театром, установка «Снежинок» на разделительном газоне по улице Ленина. Новые световые растяжки появятся по улице Сибирской от улицы Монастырской до площади Карла Маркса, будет смонтирована растяжка на улице Попова. Преобразятся Театральный сквер и «Пермские ворота». Арт-объект «Космос» будет установлен на Комсомольской площади. Всего город украсят более 2,3 тысяч свето-иллюминационных элементов, 700 из них – новых.