В Перми изменился маршрут автобусов №4 и №30
В Перми меняют движение два автобусных маршрута - № 4 и 30. Как заявили в мэрии, после ремонта участка улицы КИМ здесь появилась возможность запустить автобусы большого класса. Теперь по улице КИМ, до УДС «Молот» будет ходить автобус № 4. По улицам Дружбы и Тургенева до Макаренко продлят маршрут № 30. Подробности выясняла Лариса Стрельникова.
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