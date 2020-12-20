За минувшие сутки в Прикамье выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 333 новых случая заражения COVID-19: 131 человек проходит лечение в больницах, 202 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 26 988. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 19 декабря – 1,03).Из 333 новых инфицированных – 146 мужчин, 187 женщин. Среди зараженных 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 28 человек, от 30 до 49 лет – 80 человек, 128 в возрасте 50-64 и 86 человек старше 65 лет.