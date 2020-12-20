За минувшие сутки в Прикамье выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 26 988. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 19 декабря – 1,03).
Из 333 новых инфицированных – 146 мужчин, 187 женщин. Среди зараженных 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 28 человек, от 30 до 49 лет – 80 человек, 128 в возрасте 50-64 и 86 человек старше 65 лет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Местное время:
В ОК МАТРАС появились высококачественные матрасы Coretto
В предстоящие выходные изменится движение автобусов по улице Карпинского
Рекомендации по выбору контрактных АКПП
«Дон Жуан» - большая премьера в Пермском театре оперы и балета
В субботу в Прикамье ожидается до 25 градусов мороза
Как выбрать диски для автомобиля Nissan и не прогадать
Ожидание праздника: в Перми создают новогоднее настроение
В чем состоят преимущества и особенности продвижения сайтов
В Перми строят ледовые городки
В Пермском крае выявлено 327 новых случаев коронавируса
Добавить комментарий: