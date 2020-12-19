В ОК МАТРАС появились высококачественные матрасы Coretto

Один из лидеров отечественного рынка товаров для сна, компания ОК матрас приглашает приобрести недавно появившиеся в России модели премиум-класса Coretto.

Главное преимущество по сравнению с аналогичной продукцией других производителей – применение исключительно высококачественных материалов, обеспечение полноценного комфорта, долговечности и износостойкости по демократичной цене, доступной практически каждому рядовому россиянину.

ТМ Coretto – это уникальное предложение из 10 линеек товаров для сна, в которых имеются и бюджетные модели с великолепными характеристиками, и модели ультрапремиум-класса, способные удовлетворить наиболее взыскательных потребителей.

Представители ООО «ОК МАТРАС» утверждают, что производитель считает главными условиями: достижение высоких износостойкости, комфорта и длительного срока эксплуатации, а также сохранение привлекательного внешнего вида на протяжении всего срока использования изделия.

Серьезно увеличить срок эксплуатации удалось, применяя кокосовую койру, пенополиуретан и латекс. Чтобы сохранить привлекательный внешний вид, для производства чехлов применяют прочные ткани, обеспечивающие гипоаллергенный эффект, на котором не образуются катыши и потертости.

Основанием моделей линейки Magic Sleep являются блоки независимых пружин, изготовленные на собственной производственной линии, что позволяет постоянно мониторить качество и существенно снизить количество бракованных пружин.

Беспружинные модели различной жесткости изготавливаются комбинированием различных синтетических и органических материалов (латекса и кокосовой койры).

Обратите внимание на ассортимент разносторонних матрасов. Приобретая одно такое изделие, вы, по сути, покупаете два, с различной жесткостью сторон, либо различными коэффициентами теплоотдачи для теплого или холодного времени года. Правда такой матрас придется периодически переворачивать для обеспечения износостойкости.

Заказать одну из понравившихся моделей Coretto вы можете на сайте компании ООО «ОК МАТРАС». Если же вы не нашли изделие для сна, которое удовлетворяет все вашим потребности, опишите изделие, которое нужно вам и его изготовят в короткий срок.

Адрес ООО «ОК МАТРАС»: Москва, ул.Чертановская, д.9, корп. 3. тел. горячей линии: +7 (800) 200-04-14.

Источник: https://okmatras.ru/