В предстоящие выходные изменится движение автобусов по улице Карпинского

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в период с 00:00 19 декабря до 05:30 21 декабря будет прекращено движение всех видов транспорта на участке улицы Карпинского от улицы Чердынской до улицы Норильской. Ограничения связаны с производством работ на инженерных сетях в рамках реконструкции улицы Карпинского на участке от улицы Советской Армии до улицы Свиязева.

В связи с этим изменится маршрут следования некоторых автобусных маршрутов. Автобусный маршрут №4 «Дворец спорта «Молот» – микрорайон Нагорный» от улицы Карпинского будет следовать по улицам Рязанской, Космонавта Леонова, Геологов, Композитора Глинки, Архитектора Свиязева, Космонавта Леонова. В обратном направлении автобусы будут следовать по улицам Космонавта Леонова, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте «Авиагородок» (по улице Рязанской, после поворота с улицы Карпинского) и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Автобусный маршрут №28 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» в направлении от улицы Милиционера Власова будет следовать по улицам Космонавта Леонова, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту. Автобусный маршрут №29 «улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» в направлении к улице Милиционера Власова пойдёт по улицам Карпинского, Рязанской, Космонавта Леонова и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте «Авиагородок» (по улице Рязанской, после поворота с улицы Карпинского) и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Автобусный маршрут №47 «Мачтобаза – порт «Пермь» – аэропорт «Бахаревка» в направлении аэропорта Бахаревка будет следовать до конечного остановочного пункта «микрорайон Ераничи» и далее по улице Советской Армии в направлении Мачтобазы. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте «Школа №3» (по улице Советской Армии, после поворота с улицы Карпинского) и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Автобусный маршрут №56 «станция «Пермь-2» – микрорайон Крохалева» в прямом и обратном направлениях будет проходить по улицам Карпинского, Рязанской, Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте «Авиагородок» (по улице Рязанской, после поворота с улицы Карпинского) и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Автобусный маршрут №59 «микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова» в направлении аэропорта Бахаревка будет следовать до конечного остановочного пункта «микрорайон Ераничи» и далее по улицам Советской Армии, проспекту Декабристов, Карпинского в направлении микрорайона Юбилейный. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте «Школа №3» (по улице Советской Армии, после поворота с улицы Карпинского) и на существующих автобусных остановочных пунктах.

В направлении улицы Милиционера Власова автобусы маршрута №59 будут следовать по улицам Карпинского, Рязанской, Космонавта Леонова и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте «Авиагородок» (по улице Рязанской, после поворота с улицы Карпинского) и на существующих автобусных остановочных пунктах.