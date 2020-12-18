Рекомендации по выбору контрактных АКПП

Коробка передач – одна из наиболее уязвимых деталей транспортного средства. Некачественный бензин, экстремальные условия эксплуатации, небрежность владельца и отсутствие надлежащего ухода – все это сказывается на ее рабочем состоянии и приводит к нерациональному расходованию ресурса и быстрой поломке. Однако не стоит переживать по поводу затрат на предстоящую замену дорогостоящего узла. Если вы столкнулись с необходимостью купить новый АКПП на Пежо https://motorlandby.ru/transmission/peugeot/kpp-avtomat-akpp/, обратите внимание на контрактные запчасти. Они дешевле, имеют оригинальное происхождение и готовы прослужить на вашем автомобиле в течение нескольких лет, не влияя на его ходовые качества.

Что такое контрактные запчасти

Машины, поступающие на разборку, часто находятся в исправном техническом состоянии. ДТП, затопление, привычка владельца менять транспортное средство каждые 5-7 лет – все это приводит к утилизации автомобилей, внутренние элементы которых могут сохранять работоспособность и эксплуатироваться в течение длительного времени. Особенно если владелец заботился о машине и использовал для нее фирменные расходные материалы. Все детали с достаточным рабочим ресурсом, снятые с автомобилей на разборке, получили название контрактных. Говорить об их многочисленных преимуществах позволяют:

- полностью оригинальное происхождение, гарантирующее качество узла;

-идеальное соответствие автомобилю «своей» модификации, что в разы упрощает процесс монтажа запчасти;

-достаточный рабочий ресурс благодаря его экономичному расходованию;

-наличие «здесь и сейчас»;

-адекватная цена, доступная для любого автолюбителя.

Контрактная АКПП Вольво станет оптимальным решением замены изношенной детали, гарантируя владельцу сохранность первоначальных ходовых характеристик машины.

Как выбрать контрактные КПП на "Вольво" или "Пежо"

Чтобы понесенные расходы полностью оправдали себя, при выборе контрактных узлов обращайте внимание на:

-наличие документов по их тестированию, что подтверждает остаточный рабочий ресурс и техническую исправность узла;

-предоставление продавцом длительной гарантии на запчасти;

-обязательное заключение договора, где прописаны условия замены или возврата детали в случае ее быстрой поломки или неисправности;

-отсутствие признаков ремонта узла, который с головой выдаст его сомнительное состояние.

Оптимальное решение - обратиться за покупкой к проверенному поставщику, где вам будут предложены только исправные контрактные детали по выгодной стоимости.