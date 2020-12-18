«Дон Жуан» - большая премьера в Пермском театре оперы и балета
В Пермском театре оперы и балета состоялась премьера. Зрители увидели знаменитую оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» в современной постановке режиссера Марата Гацалова и дирижера Артема Абашева. На пермской сцене история о герое - любовнике, его женщинах и возмездии превращается в драму о порядке и хаосе, а сам Моцарт оказывается пророком нашего времени.
Артём Абашев, главный дирижёр Пермского театра оперы и балета: "Для меня это точка опоры в путешествии, которое длится от первой ноты до последней. Раскрыв для себя эти точки, поняв что к чему притягивается. Я этому следую. Для меня эти загадки, как указательные знаки".
Такой интерпретации оперного спектакля зрители еще не видели. Главных солистов поместили в оркестровую яму, где их снимают камеры и выводят изображение на главную сцену. На протяжении всего действия по сцене передвигаются различные арт-объекты.
Марат Гацалов, главный режиссёр Пермского театра оперы и балета: "Спектакль - это не форма, чтобы обязательно что-то донести. Спектакль - это определенный диалог. Когда ваш собеседник категоричен и безапелляционен, диалогу сложно состояться. А когда у диалога есть вариации и возможности, диалог может состояться".
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