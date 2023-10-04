В центре Перми произошла авария с участием автобуса
Серьезная авария произошла сегодня утром на перекрёстке улиц Попова и Ленина в центре Перми. Сообщается как минимум об одном пострадавшем.
"Около 7 утра на перекрестке улиц Попова и Ленина произошло столкновение автобуса ПАЗ 41-го маршрута и автомобиля ВАЗ 21102. Водитель маршрутного транспортного средства двигался со стороны Коммунального моста и осуществлял поворот налево на ул. Ленина. По предварительным данным, пострадал водитель легкового автомобиля. Ему оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка", - сообщил Александр Хомяков, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
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