Уголовное дело в отношении руководителей "Камской долины" вновь направлено в суд

Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении Андрея Гладикова и Алевтины Романовой - руководителей группы строительных компаний "Камская долина". Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.По версии следствия, с ноября 2014 по декабрь 2018 года злоумышленники для привлечения денежных средств развернули на территории города Перми рекламную кампанию строительства многоквартирных жилых домов. Однако внесенные пайщиками и дольщиками суммы и векселя группы компаний руководители использовали на иные цели хозяйственной деятельности.Нецелевое расходование денежных средств привело к неспособности застройщиков выполнить обязательства по завершению строительства домов и вводу их в эксплуатацию. В результате 636 граждан и их семьи остались без жилья, причиненный им имущественный ущерб составил свыше 1,8 миллиарда рублей.В прошлом году суд вернул уголовное дело следствию. Теперь, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением вновь направлено в суд для рассмотрения по существу.