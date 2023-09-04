В Прикамье будут судить организованную группу наркодилеров

Следственной частью Главного следственного управления краевого МВД завершено расследование уголовного дела в отношении десяти участников организованной группы. Фигуранты наладили сбыт героина и метадона в Березниках, Соликамске, Лысьве, Чусовом и Кизеле.

"Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из территориальных отделов полиции задержали десятерых злоумышленников осенью прошлого года. Группа была сформирована на этнической основе. Граждане одной из среднеазиатских стран находились на территории России нелегально. В результате обысков, осмотров оборудованных тайников и личных досмотров из незаконного оборота изъято около 500 граммов героина и метадона", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Все участники группы находятся под стражей. Уголовное дело в отношении фигурантов направлено в Березниковский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.