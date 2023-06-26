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Возле Кунгура мусоровоз протаранил легковушку
Серьезное ДТП произошло вечером 25 июня возле стелы ""Кунгур" недалеко от въезда в город. По предварительной информации очевидцев, транспортные средства двигались по трассе в разные стороны. Мусоровоз занесло сначала на обочину, а затем на встречную полосу, где произошло столкновение с легковушкой. После этого оба автомобиля выбросило в кювет. В протараненной машине находились две девушки и семилетний ребенок, а в мусоровозе водитель с напарником. Все госпитализированы.
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