В Нытвенском округе мужчина из ревности поджег дом соперника
В дежурную часть полиции Нытвы обратился 51-летний мужчина, проживающий в одной из деревень Нытвенского городского округа. Он сообщил, что в ночное время неизвестный поджег его дом. Возгорание заметили проходящие мимо местные жители и оперативно потушили огонь. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в ходе оперативных мероприятий полицейские по горячим следам установили личность злоумышленника. Им оказался 51-летний местный житель, который ранее сожительствовал с приятельницей потерпевшего. Выяснилось, что подозреваемый пришел к бывшей возлюбленной и попытался поговорить, но она от общения отказалась. Желая добиться внимания женщины, фигурант решил поджечь деревянный дом, где она проживала с новым ухажером. Подозреваемый поджег сухую траву, пламя от которой перекинулось на жилище. Убедившись, что огонь разгорелся, мужчина скрылся.
Свою вину в содеянном фигурант признал полностью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества». Расследование продолжается.
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