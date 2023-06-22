В микрорайоне Загарье дети устроили пожар, поджигая тополиный пух
В микрорайоне Загарье в одном из дворов дети устроили пожар, поджигая тополиный пух. Сообщение поступило от очевидцев через социальные сети. Жители заметили огонь, когда он уже сильно разгорелся. Официальных подробностей от МЧС пока не поступало.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
Пермские пожарные спасли трех человек из горящего дома
Управление Роспотребнадзора: всего один пляж в Прикамье соответствует санитарным нормам
Пермские пожарные спасли двух человек из горящего дома
В Перми задержали молодую мошенницу, укравшую деньги у пенсионеров
В Прикамье на один из земельных участков проникла бешенная лиса
Упавшие деревья и оборванные провода: последствия ливня и грозы
Следователи проводят проверку по факту гибели 7-месячного ребенка в Култаево
В Перми судно с двумя баржами столкнулось со стенками шлюза
В Перми вынесен приговор убийце ребенка
Автомобилист и самокатчик не поделили дорогу в Перми
Добавить комментарий: