В Закамске сотрудники ДПС преследовали мужчин на мопеде
В Перми и Пермском крае продолжаются рейды ГИБДД, посвященные мотоциклам, мопедам и средствам индивидуальной мобильности. Старт сезона вызвал всплеск травматизма и аварийности с участием данных видов транспорта. Дорожные полицейские видят причину этого в грубых нарушениях водителей.
Так, в Закамске стражам ДПС пришлось преследовать двух мужчин на мопеде, которые никак не хотели остановиться. В итоге во дворе водитель упал, но и после этого отказался сдаться и начал сопротивление. Официальных подробностей инцидента пока нет. Очевидцы говорят, что пассажир мопеда сбежал, а водитель был пьян. От полицейских водитель мопеда пытался скрыться, передвигаясь по тротуарам.
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