Стали известны причины пожара в ТЦ «Радуга» в Березниках
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что сообщение о возгорании в ТЦ по ул. Юбилейная в Березниках поступило 23 апреля в 12.42. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горят холодильные установки на 1 этаже.
В тушении принимали участие 34 сотрудника МЧС на 8 машинах. В 13.41 пожар ликвидировали. Площадь пожара составила 50 кв. м. Пострадавших нет.
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