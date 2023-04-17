Пермского бизнесмена будут судить за обналичивание 218 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении 24 эпизодов преступной деятельности по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, обвиняемый, возглавляя коммерческую организацию, зарегистрированную на территории Пермского района Пермского края, в период с 2015 по 2022 год обналичил более 218 млн рублей.

"Предприниматель, зная, что оборот поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств запрещен, используя счета нескольких подконтрольных ему юридических лиц, оформлял фиктивные финансовые поручения. Сопроводительные документы содержали сведения о якобы оказанных обществу различных видах услуг. Однако в действительности такие услуги не оказывались. При этом организации, на чьи расчетные счета переводились деньги, являлись «фирмами-однодневками» и финансово – хозяйственной деятельности не осуществляли. Таким образом, обвиняемому удалось вывести из-под финансового и налогового контроля государства и обналичить указанную крупную сумму денег", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.