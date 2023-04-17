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В Перми автобус сбил 10-летнюю школьницу на самокате
Сегодня в центре Перми автобус сбил 10-летнюю школьницу. По предварительной информации, на перекрестке с улицы Ленина на улицу Попова он совершил наезд на девочку, которая двигалась на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу на самокате, не спешившись. С травмой ноги пострадавшую госпитализировали в больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
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