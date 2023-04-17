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В Чернушке произошел пожар в бывшем садовом кооперативе
В Чернушке выгорел бывший садовый кооператив. Скорее всего горела трава, а затем пламя перекинулось на домики.
"Поступило сообщение о пожаре в бесхозных кирпичных строениях в г. Чернушка. К месту вызова были направлены силы и средства 86 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Пермскому краю. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 63 квадратных метра. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Погибших и пострадавших нет. Проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства и причины поджара устанавливаются", - рассказал Кирилл Боровских, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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