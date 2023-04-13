В ГИБДД рассказали подробности ДТП на развязке в Сосновом бору
Серьезное ДТП произошло на дорожной развязке в Сосновом бору в Перми. Авария случилась накануне вечером, пострадало несколько человек, некоторых пришлось извлекать из транспорта прибывшим на место происшествия спасателям.
"По предварительной информации, по ул. Дорога Дружбы со стороны ул. Блочная в направлении ул. Спешилова двигался автомобиль ВАЗ 21134 под управлением молодого человека 2004 года рождения, который в районе дома №116 по ул. Спешилова при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Hyundai" под управлением водителя 1998 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа. По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего", - рассказала Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.
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