Пермяк пытался подкупить сотрудника ФСБ
По данным следствия, обвиняемый, которому достоверно было известно о проведении в отношении него проверочных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю, пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности, прекращения оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий, решил передать сотруднику ведомства взятку.
"7 февраля 2023 года обвиняемый, находясь на улице Окулова, передал взятку в виде денег в сумме 200 тысяч рублей должностному лицу УФСБ России по Пермскому краю, действовавшему под контролем оперативных работников ведомства. Обвиняемый был задержан на месте преступления с поличным. В ходе следствия он признал вину в полном объёме", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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