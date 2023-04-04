Пермяк пытался подкупить сотрудника ФСБ

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Перми. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере).По данным следствия, обвиняемый, которому достоверно было известно о проведении в отношении него проверочных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю, пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности, прекращения оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий, решил передать сотруднику ведомства взятку."7 февраля 2023 года обвиняемый, находясь на улице Окулова, передал взятку в виде денег в сумме 200 тысяч рублей должностному лицу УФСБ России по Пермскому краю, действовавшему под контролем оперативных работников ведомства. Обвиняемый был задержан на месте преступления с поличным. В ходе следствия он признал вину в полном объёме", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.