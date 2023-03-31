В выходные Госавтоинспекция Перми усилит контроль на дорогах
В предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции Перми усилят контроль за дорожным движением. Внимание дорожных полицейских будет направлено на пресечение грубых нарушений ПДД, а также на выявление водителей в состоянии опьянения и предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей.
В Госавтоинспекции напомнили, что за пьяную езду водителю грозит лишение прав и штраф до 30 тыс. руб., а за повторное правонарушение - уголовная ответственность.
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