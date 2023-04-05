Началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова
В Свердловском районном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова, двух действующих сотрудников вуза и одного предпринимателя, сообщает "Коммерсант-Прикамье".
По версии следствия, Колесников создал ОПГ, куда вошли завкафедрой Константин Безукладников и преподаватель Борис Крузе. При пособничестве предпринимателя Анжелики Отрадновой они присвоили более 25 млн рублей, которые вуз получал за услуги по подготовке специалистов в рамках программ международного бакалавриата. Средства были обналичены через фиктивные договоры.
С позицией следствия подсудимые категорически не согласны. Ученые утверждают, что не получали никаких денег, а господин Крузе, показания которого есть в деле, их оговорил.
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