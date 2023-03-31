Жительница Кудымкара истязала малолетнюю дочь и укусила двух полицейских

Жительница Кудымкара признана виновной в совершении преступлений в отношении малолетней дочери и применении насилия в отношении сотрудников полиции.

Следствием и судом установлено, что с февраля по июнь 2022 года виновная, используя малозначительные поводы, систематически подвергала побоям и совершала иные насильственные действия в отношении несовершеннолетней дочери, 2014 года рождения, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания. Осужденная умышленно наносила удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей. В тот же период времени она угрожала убийством своей малолетней дочери. Сейчас ребенок находится в государственном социальном учреждении.

"Кроме того, виновная, находясь в состояния алкогольного опьянения, совершила административные правонарушения, которые были выявлены сотрудниками полиции, проводившими рейдовые мероприятия. Виновная, выражая несогласие с законными действиями сотрудников полиции – представителей власти, попыталась ударить их, а когда ее руки были блокированы, укусила двух сотрудников полиции, причинив им физическую боль", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденной в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда взыскано 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.