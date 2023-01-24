В Перми злоумышленник похитил из магазина бутылку мексиканского алкоголя
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленник прятался в квартире того же жилого дома, где и расположен магазин самообслуживания. Установлено, что задержанный, ранее судимый 34-летний житель Пермского района, был причастен к краже электроинструмента и находился в розыске.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый арестован.
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