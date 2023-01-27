Водитель, сбивший семью под Соликамском, приговорен к 13 годам лишения свободы

В Прикамье осудили водителя, сбившего семью на трассе Соликамск - Красновишерск. Следствием установлено, что в августе прошлого года 28-летний мужчина, управляя легковым арендованным автомобилем «TOYOTA-COROLA», сбил троих пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 47-летняя женщина погибла на месте, а ее 20-летнюю дочь и 53-летнего мужа с тяжелыми травмами доставили в больницу. Девушка скончалась через несколько дней.

Виновник с места аварии скрылся. Он бросил автомобиль в гаражном массиве и на такси уехал в г. Александровск, откуда на попутных машинах за несколько дней добрался до города Сочи, где проживал под чужим именем. В результате оперативных мероприятий злоумышленник был задержан и доставлен в Соликамск. На период следствия гражданину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Приговором Соликамского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, отменено условное осуждение и путем частичного присоединения наказания окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Приговор пока не вступил в законную силу