В Прикамье интернет-мошенница завладела пылесосом и феном для сушки ковров

В Пермском крае полицейскими окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 24-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В полицию обратилась 42-летняя жительница Пермского района. Она сообщила, что неизвестный похитил специализированную технику. Сумма ущерба составила свыше 85 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что занимается клининговой деятельностью и накануне сдала мужчине в аренду пылесос и фен для сушки ковров без заключения договора. После окончания действия соглашения технику не вернули, а мужчина перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была изобличена злоумышленница, которая при помощи ни о чем не догадывающегося родственника завладела арендованным имуществом."Установлено, что обвиняемая в течение года брала у потерпевшей в аренду оборудование, но всегда его возвращала. В последний раз в связи с трудным материальным положением девушка придумала схему обогащения. Мошенница, используя вымышленное мужское имя, создала на одном из популярных сайтов сети Интернет фейковую страницу с несуществующими данными и договорилась с потерпевшей об аренде техники, привезти которую попросила родственника. В то же время она опубликовала объявление о продаже имущества на другом сайте, где и реализовала его за 40 000 рублей. Вырученные деньги девушка потратила на свои нужды", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время доказательная база сотрудниками полиции собрана в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.