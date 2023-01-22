В Прикамье на пожаре в многоэтажке погибла женщина
Ещё до приезда спасателей 15 жителей самостоятельно вышли на улицу. Соседи, живущие рядом с квартирой, в которой произошёл пожар, спасли из огня мужчину средних лет. А женщина, находящаяся в квартире, погибла. По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Выясняются точные причины возгорания.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
За минувшие сутки в Прикамье выявлено 154 случая COVID-19
В Перми осудили серийного магазинного вора
В Перми полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников
На трассе Пермь-Березники произошло смертельное ДТП
Лжегазовики обманули более 300 жителей Прикамья
У Мотовилихинского пруда в Перми украли несколько секций чугунного ограждения
За минувшие сутки в Прикамье выявлено 67 случаев COVID-19
В Пермском крае произошла серия серьезных ДТП
13 ДТП и 18 пожаров. Каким выдалось начало года для экстренных служб
Добавить комментарий: