За минувшие сутки в Прикамье выявлено 154 случая COVID-19
Выздоровели 77 человек.
С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 457 213 случаев заражения COVID-19, скончались 9 197 человек.
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