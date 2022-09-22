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В Прикамье девушка-самбистка в драке сломала позвоночник оппонентке →
За сутки коронавирусом заболели почти 2000 жителей Прикамья
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Губахе, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Чернушинском, Верещагинском, Суксунском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Куединском, Частинском, Нытвенском, Большесосновском, Чусовском, Юрлинском, Сивинском, Лысьвенском, Оханском, Соликамском, Горнозаводском, Добрянском, Ильинском, Красновишерском, Октябрьском, Осинском, Чердынском, Александровском, Березовском, Гайнском, Кочевском, Ординском, Уинском, Еловском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8 910 человек.
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