В Перми иномарка насмерть сбила самокатчика
В краевом управлении ГИБДД сообщили, что 37-летний водитель на Volkswagen Polo ехал по улице Ленина со стороны Толмачёва. У дома по ул. Ленина, 96 иномарка наехала на 32-летнего мужчину, который двигался по проезжей части на самокате по встречной полосе. Мужчина скончался на месте.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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