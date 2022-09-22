В Прикамье девушка-самбистка в драке сломала позвоночник оппонентке

В Нытве между двумя девушками, находившимися в одной компании, произошел конфликт, который перерос в драку. 16-летняя подозреваемая, обладая большей физической силой, так как ранее занималась самбо, нанесла несколько ударов 17-летней оппонентке. В результате потерпевшей потребовалась помощь медиков, с переломом поясничного позвоночника она была доставлена в местную больницу.

Впоследствии по результатам судебно-медицинской экспертизы причиненная девушке травма квалифицирована как вред здоровью средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ. В настоящее время дознавателями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

"Подозреваемая уже не в первый раз попадает в поле зрение полицейских. В начале сентября она вместе со своим приятелем похитили велосипеды, чтобы добраться до дома. Тогда стражи порядка в тот же день установили личности злоумышленников. По факту кражи возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.