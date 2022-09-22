В Прикамье девушка-самбистка в драке сломала позвоночник оппонентке
Впоследствии по результатам судебно-медицинской экспертизы причиненная девушке травма квалифицирована как вред здоровью средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ. В настоящее время дознавателями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
"Подозреваемая уже не в первый раз попадает в поле зрение полицейских. В начале сентября она вместе со своим приятелем похитили велосипеды, чтобы добраться до дома. Тогда стражи порядка в тот же день установили личности злоумышленников. По факту кражи возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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