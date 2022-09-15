В Прикамье будут судить закладчика героина

В Чусовом следственным отделом окончено предварительное расследование уголовного дела возбужденного в отношении ранее не судимого 33 –летнего жителя города Березники. Он обвиняется в приготовлении к сбыту наркотических средств.В ходе следствия было установлено, что мужчина через мессенджер вел переписку с неизвестным, который предложил ему устроиться на работу наркокурьером. На что последний ответил согласием и, с целью распространения закладок, приехал в Чусовой. Однако довести свой преступный умысел у подозреваемого так и не получилось, он был задержан сотрудниками по контролю за незаконным оборотом наркотиков территориального отдела полиции В ходе личного досмотра у злоумышленника полицейские изъяли 37 свертков с героином, весом более 11 грамм."В отношении оптового закладчика была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.