В Прикамье будут судить закладчика героина
В ходе следствия было установлено, что мужчина через мессенджер вел переписку с неизвестным, который предложил ему устроиться на работу наркокурьером. На что последний ответил согласием и, с целью распространения закладок, приехал в Чусовой. Однако довести свой преступный умысел у подозреваемого так и не получилось, он был задержан сотрудниками по контролю за незаконным оборотом наркотиков территориального отдела полиции В ходе личного досмотра у злоумышленника полицейские изъяли 37 свертков с героином, весом более 11 грамм.
"В отношении оптового закладчика была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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