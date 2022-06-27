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По факту гибели двухлетнего ребенка в Перми возбуждено уголовное дело →
В Перми из-за взорвавшегося телевизора погиб двухлетний ребенок
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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