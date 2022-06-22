В Перми из стоматологической поликлиники эвакуировали 150 человек
"Из здания поликлиники до прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 150 человек. Погибших и пострадавших нет. На сообщение реагировали силы и средства от МЧС России в количестве 37 человек личного состава и 10 единиц техники", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данному происшествию проводится проверка, обстоятельства и причины устанавливаются.
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