По факту гибели двухлетнего ребенка в Перми возбуждено уголовное дело
В результате происшествия, погиб 2-летний ребенок. Его старший брат был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
"По факту гибели малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники территориального следственного отдела и следователь-криминалист. В настоящее время назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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