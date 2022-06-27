По факту гибели двухлетнего ребенка в Перми возбуждено уголовное дело

В Перми следователи устанавливают обстоятельства трагедии, случившейся сегодня днем в доме на ул. Щербакова. В одной из квартир в результате аварийного режима работы электроприборов, произошло возгорание. Ранее сообщалось о том, что взорвался телевизор, однако официального подтверждения этой информации нет. В квартире находилось двое малолетних детей, 5-летний мальчик и его 2-летний брат. Их мать в это время вышла в магазин за продуктами. Когда она вернулась домой, то обнаружила задымление в квартире.В результате происшествия, погиб 2-летний ребенок. Его старший брат был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии."По факту гибели малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники территориального следственного отдела и следователь-криминалист. В настоящее время назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.