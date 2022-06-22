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За неделю спасатели предотвратили 22 несчастных случая на пермских пляжах

В Перми за первую неделю после старта сезона отдыха у воды – с 15 по 21 июня – матросы-спасатели предотвратили 22 несчастных случая и оказали первую помощь 23 отдыхающим. Об этом сообщили в сообщили в департаменте общественной безопасности администрации города.
Напомним, сотрудники Пермской городской службы спасения заступили на дежурство на четырёх организованных местах отдыха у воды. Ежедневно матросы-спасатели дежурят на правом берегу реки Камы в районе Коммунального моста в Ленинском районе, на территории возле Мотовилихинского пруда, на левом берегу реки Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе, а также на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды.
Специалисты Пермской городской службы спасения напоминают об основных правилах поведения и мерах безопасности. Так, в подвижные игры (волейбол, футбол, бадминтон и др.) рекомендуется играть вдали от воды. Не стоит оставлять детей без присмотра, следует отказаться от употребления алкогольных напитков.

Опубликовано: 22.06.2022 в 12:10 в рубрике - События и факты

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