За неделю спасатели предотвратили 22 несчастных случая на пермских пляжах

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Напомним, сотрудники Пермской городской службы спасения заступили на дежурство на четырёх организованных местах отдыха у воды. Ежедневно матросы-спасатели дежурят на правом берегу реки Камы в районе Коммунального моста в Ленинском районе, на территории возле Мотовилихинского пруда, на левом берегу реки Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе, а также на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды.
Специалисты Пермской городской службы спасения напоминают об основных правилах поведения и мерах безопасности. Так, в подвижные игры (волейбол, футбол, бадминтон и др.) рекомендуется играть вдали от воды. Не стоит оставлять детей без присмотра, следует отказаться от употребления алкогольных напитков.
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