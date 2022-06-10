В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства избиения 11-летнего мальчика
Ранее в полиции инициировали проверку, к ним заявление от потерпевшего не поступало. Следственный комитет сообщает, что правдивость ролика подтверждена, драка произошла 8 июня, избитому мальчику 11 лет. Остальные детали пока уточняются. Устанавливается круг причастных лиц.
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