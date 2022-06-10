← Четверо жителей Осы обвиняются в разбойном нападении
В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства избиения 11-летнего мальчика →
В колонию пытались перебросить пакет с телефонами
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, на территорию колонии регулярно пытаются доставить запрещенные предметы — это, как правило, сотовые телефоны, зарядники, алкоголь. Одна из самых крупных партий была обнаружена в декабре прошлого года. При досмотре посылки, предназначенной для одного из осужденных, в металлических банках с гречневой кашей были спрятаны шесть мобильных телефонов, зарядные устройства, аккумуляторы, а также 220 лекарственных капсул с наркотиком. Тайники выявили вследствие того, что закаточный шов банок не соответствовал заводскому.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
Четверо жителей Осы обвиняются в разбойном нападении
Арестован угонщик, который в состоянии опьянения сбил насмерть двух девочек-велосипедисток
Масштабные учения прошли в ТРЦ "Спешилов"
ДТП стало причиной пробки на Западном обходе Перми
В Прикамье обещают постепенное потепление и дожди
Шаг за шагом - к переменам. ТОСы помогают развивать территорию
В пермской школе № 60 задержали полуголого мужчину
В Перми задержали лжеполицейского
На Тихом Компросе откроется сельскохозяйственная ярмарка
В Перми начался ремонт сквера им. Павлика Морозова
Добавить комментарий: