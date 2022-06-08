Четверо жителей Осы обвиняются в разбойном нападении
В августе прошлого года в дежурную часть территориального отдела полиции обратился сторож одного из пунктов приема металла, расположенного в городском округе. Он сообщил, что к нему на территорию ворвались трое неизвестных мужчин в шапках с прорезями для глаз, избили его и похитили деньги работодателя в сумме более 98 тысяч рублей. Похищенным обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали налетчиков. По решению суда один из злоумышленников был заключен под стражу, двое - под домашний арест, в отношении четвертого фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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