Арестован угонщик, который в состоянии опьянения сбил насмерть двух девочек-велосипедисток

В г. Александровске Пермского края 43-летний мужчина за рулем автомобиля "Киа Оптима" допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедисток, которые, по предварительной информации, двигались во встречном направлении по правой обочине. В результате ДТП 15-летние девочки от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель автомобиля по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что мужчина угнал автомобиль, который был припаркован возле одного из магазинов города. Собственник не закрыл транспортное средство и оставил его заведённым.

Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя города Александровск, подозреваемого в совершении преступления по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Как сообщили в СУ СК РФ по Пермском краю, проведен осмотр места происшествия, изъята видеозапись произошедшего дорожно-транспортного происшествия с автомобильных видео-регистраторов, проведено медицинское освидетельствование задержанного на состояние опьянения, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.