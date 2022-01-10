С 2022 года загсы принимают граждан без привязки к прописке
С января в России загсы принимают граждан без привязки к прописке. Так, теперь можно обращаться в любое отделение для регистрации брака или развода, усыновления, перемены имени, получения справок и дубликатов свидетельства, внесения изменений и исправлений, восстановления или аннулирования актовых записей и для получения свидетельства о смерти.
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