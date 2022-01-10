В 5 территориях Прикамья появятся площадки ГТО
Объекты предназначены для подготовки и выполнения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Заниматься на них смогут все желающие.
В Минспорта Прикамья пояснили, что новые малые спортивные площадки будут оснащены всесезонными уличными тренажерами – силовыми снарядами, турниками, скамьями для жима лежа, кардиотренажерами и другим оборудованием. Кроме того, предусмотрены установки для тренировок маломобильных жителей. Все площадки будут типовыми, с одинаковой комплектацией инвентарем вне независимости от территорий, в которых возводятся.
Напомним, за три года в Прикамье построено 37 площадок ГТО. В прошлом году новые плоскостные сооружения были возведены в Куеде, Кизеле, Кудымкарском и Юсьвинском муниципальных округах, Гремячинском городском округе.
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