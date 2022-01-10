В 5 территориях Прикамья появятся площадки ГТО

В 2022 году в Березниках, Кунгуре, Бардымском, Чердынском и Верещагинском округах будут построены площадки ГТО. Об этом сообщили в региональном Минспорта. На обустройство новых плоскостных сооружений Пермский край получил из федерального бюджета более 14,5 млн руб. в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. По условиям предоставления субсидии еще по 5% от этой суммы выделят краевой и муниципальный бюджеты.Объекты предназначены для подготовки и выполнения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Заниматься на них смогут все желающие.В Минспорта Прикамья пояснили, что новые малые спортивные площадки будут оснащены всесезонными уличными тренажерами – силовыми снарядами, турниками, скамьями для жима лежа, кардиотренажерами и другим оборудованием. Кроме того, предусмотрены установки для тренировок маломобильных жителей. Все площадки будут типовыми, с одинаковой комплектацией инвентарем вне независимости от территорий, в которых возводятся.Напомним, за три года в Прикамье построено 37 площадок ГТО. В прошлом году новые плоскостные сооружения были возведены в Куеде, Кизеле, Кудымкарском и Юсьвинском муниципальных округах, Гремячинском городском округе.