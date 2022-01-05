Что посмотреть в кино в новогодние праздники?
Фильм "Последний богатырь. Посланник тьмы" (6+) идет на новый рекорд. Его кассовые сборы в России превысили миллиард рублей.
Новый фильм Disney, студии Yellow, Black and White и Телеканала «Россия» завершает весёлую приключенческую киноэпопею «Последний богатырь», первая часть которой вышла на экраны в 2017 году. Снятая на материале русских народных сказок и былин, но с поистине голливудским размахом, картина погружает зрителей в увлекательный сюжет, разворачивающийся одновременно в сказочном Белогорье и современной Москве.
В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Валюшкина, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов, Юрий Цурило, Владислав Ветров, Тимофей Трибунцев, Александр Семчев, Георгий Мартиросян и другие.
Еще одна премьера – "Чемпион мира" (12+) - о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче действующего чемпиона Анатолия Карпова и претендента на этот титул – гроссмейстера Виктора Корчного,
эмигрировавшего из Советского Союза. Главные роли в картине сыграли Константин Хабенский и Иван Янковский.
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