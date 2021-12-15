"Работы шли всю ночь". В Индустриальном районе продолжают устранять коммунальную аварию

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Компанией "Новогор-Прикамье" организован подвоз питьевой воды. Информацию можно узнать по телефону 2100-680.
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